Crédit immobilier : le taux d'usure relevé à 5,56% dès le 1ᵉʳ septembre

Il poursuit son envolée. Selon un avis du ministère de l'Économie daté du 24 août dernier et publié ce mardi 29 août au Journal officiel, le taux d'usure va une nouvelle fois augmenter. Après un calcul de la Banque de France, il va passer dès le 1er septembre de 5,33% à 5,56% pour un prêt sur 20 ans.

Il avait franchi, le 1ᵉʳ juillet dernier la barre symbolique des 5%. Il s'agissait, alors, d'un record depuis 2014. Ce prêt fait souvent référence pour suivre la santé du marché, puisqu'en France, la durée des prêts immobiliers oscille entre 15 et 25 ans, ces dernières années.

Auparavant calculé tous les trimestres, le taux d'usure est depuis le début de l'année actualisé tous les mois. Pour rappel, il est destiné à protéger les emprunteurs du surendettement. Or, les banques et les courtiers jugeaient l'ancien système trop lent pour s'adapter au resserrement rapide de la politique monétaire, et donc à la hausse des taux. Résultat, de nombreux dossiers de prêts se sont retrouvés bloqués à cause de ce dispositif légal. Et ce, même quand ces derniers étaient solides et finançables avant l'envolée des taux.

Prévue pour durer jusqu'à juillet, la mensualisation du taux d'usure a finalement été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023. L'idée étant de redonner un peu d'air à un secteur qui marque le pas.