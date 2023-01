Immobilier : les prix vont-ils décrocher en 2023 ?

Inflation, guerre en Ukraine, pouvoir d'achat... Les facteurs sont multiples pour faire flancher le marché de l'immobilier en 2023. L'année 2022, qui a globalement bien résisté au contexte économique sur ce secteur, a été marquée, depuis l'été dernier, par un net ralentissement des crédits accordés. Et même si le taux d'usure devrait être rehaussé en 2023, ce qui devrait permettre à davantage de dossiers d'être acceptés par les banques, l'année immobilière s'annonce compliquée.

Dans ce contexte, on assiste à un effondrement du pouvoir d'achat immobilier et à une hausse des taux d'intérêt. Ceux-ci s'affichent actuellement en moyenne à 2,5%, contre 1% il y a un an - et pourraient atteindre 3,5% fin 2023. En conséquence, les acheteurs sont moins nombreux, et ils peuvent acheter moins grand. Voilà le constat d'une étude publiée, mardi 3 janvier, par le courtier immobilier Meilleurtaux. Si la plupart des grandes villes sont concernées, les villes secondaires sont les plus touchées.