Achat immobilier : peut-on obtenir un crédit après 60 ans ?

En principe, il n’existe légalement pas d’âge maximum pour emprunter. Néanmoins, une banque peut tout à fait refuser de consentir un prêt si elle juge que le dossier n’est pas assez solide. Or, passé 55 ans, il est fort probable que la retraite intervienne avant les dernières échéances, et donc que les revenus diminuent significativement. L’emprunteur devra alors apporter des garanties quant à sa capacité à rembourser malgré cela.

Les exigences de l’organisme de crédit seront moins grandes si l’emprunteur est en mesure de fournir un apport important. Cela permettra aussi de réduire la durée du crédit, et donc l’impact de l’âge. Généralement, les personnes de plus de 50 ans ont eu le temps de se constituer une épargne significative et d’acheter un premier bien. Si vous revendez une résidence principale pour en acquérir une autre, le produit de cette vente devrait permettre de financer en grande partie l’achat. L’emprunt nécessaire sera alors plus modeste et plus facilement consenti. Il est également possible de passer par un crédit relais si vous souhaitez acquérir le nouveau bien avant d’avoir vendu le premier. La banque vous consentira ainsi une avance de la valeur de la propriété mise en vente. Le nantissement personnel est aussi possible, mais le risque est grand, car en cas de défaillance, votre bien pourra être saisi.