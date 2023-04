Achat immobilier : faut-il passer par un courtier pour trouver son financement ?

Vous venez de signer le compromis de vente de la maison ou de l’appartement de vos rêves. Or, vous n’avez pas l’argent comptant pour le payer. Il vous faut trouver un crédit immobilier pour rembourser le complément. Les choses se compliquent alors : vous ne pouvez pas rembourser plus de 35 % de votre salaire net par mois, les banques vous demandent d’apporter entre le dixième et le tiers de la somme d’achat, elles regardent votre historique bancaire (addictions aux jeux d’argent, capacité à mettre de côté, etc.).

Problème, en ces temps d’inflation, les taux d’emprunt remontent en flèche. En moyenne, en avril 2023, vous empruntez à un taux de 3,20 % sur 20 ans et 3,25 % sur 25 ans, un bond de 2 points en 18 mois. Dans le même temps, les prix de l’immobilier ne suivent pas la même tendance : le réseau Meilleurs agents calcule qu’ils baissent d’environ 4 % à Paris par exemple, alors qu’il faudrait qu’ils s’effondrent de plus de 25 % pour moins pénaliser les acheteurs.

Résultat, l’accès au marché devient de plus en plus difficile, aussi bien pour les emprunteurs modestes à l’apport personnel limité, que pour les ménages plus aisés. En 2022, les banques ont refusé un dossier de demande de crédit sur deux. Moralité, les acheteurs reportent leur projet ou font d’importantes concessions. La hausse des taux renchérit en effet le coût du crédit et diminue la capacité d’emprunt. Au 1er trimestre 2023, la surface achetable a reculé de 5,8 mètres carrés en moyenne pour la France entière en un an (on dépasse les 10 m² à Paris). Pire, dans l’ancien, le volume de transactions immobilières a chuté de 30 à 40 %.

Pour vous aider à y voir plus clair, vous avez l’opportunité de faire intervenir un courtier immobilier. Certains sont indépendants, d'autres s’affilient à un réseau local ou national. En France, 34 000 courtiers en crédit immobilier aident les emprunteurs à trouver un financement auprès d'une banque. En 2022, entre 37 et 40 % des transactions immobilières sont passées entre les mains des courtiers, d'après l'Association professionnelle des intermédiaires en crédits (APIC). Un chiffre en baisse ces derniers mois. Faut-il en déduire que passer par un courtier ne vaut plus le coût ?