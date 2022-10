VIDÉO - Beau et pas cher : construire sa maison avec des conteneurs

Économiques, robustes et modulables, ces boîtes en métal étaient pour ce couple la structure idéale. Mais avant d'arriver sur le terrain, les conteneurs ont traversé les océans. Ils passent en moyenne quinze ans sur les mers avant d'être abandonnés sur les docks. Une entreprise les rachète alors entre 2000 et 4000 euros. Ils sont assemblés, découpés puis isolés, étape indispensable- la tôle métallique laissant passer le froid et le chaud. La structure est ensuite acheminée sur le terrain en seulement trois heures. Une maison de 140 m² peut alors prendre forme rapidement, en quelques mois.