En raison de taux d'intérêt prohibitifs, de nombreux couples ont renoncé à acheter une maison ou un appartement, ces dernières années. Mais ces taux ont enfin baissé, au grand soulagement des aspirants propriétaires. Un couple qui vient de trouver sa future maison s'est confié à TF1.

Ça y est, ils ont enfin trouvé leur future maison. Cela fait deux ans que Gavtham Sunder et sa compagne ont commencé leurs recherches pour effectuer leur premier achat immobilier. Un projet qu'ils avaient toutefois dû mettre entre parenthèses. En cause : des "conditions de prêt et des taux" qui les ont freinés.

Une hausse du pouvoir d'achat

L'année dernière, les banques leur proposaient des taux d'emprunt autour de 5%. Mais ce mois-ci, le couple a eu la bonne surprise de découvrir que ce taux avait chuté à 3,8%. Ils ont donc sauté sur l'occasion. "C'est un vrai soulagement, surtout que tous les mois, on surveillait si le taux avait baissé. C'est clair que ça fait du bien", confie Gavtham Sunder.

Après une hausse importante jusqu'en décembre 2023, les taux d'intérêt ont commencé à baisser en dessous de la barre symbolique des 4% en février, jusqu'à atteindre 3,75% en juin. Pour les acheteurs, cette baisse entraîne une hausse du pouvoir d'achat. Prenons cet exemple détaillé dans le reportage du 13H de TF1 visible ci-dessus : pour acheter un bien, vous empruntez ce mois-ci 250.000 euros sur 20 ans. Grâce aux taux plus bas, vous rembourserez chaque mois environ 100 euros de moins que si vous aviez souscrit ce prêt en décembre dernier.

"Conquérir les clients par le crédit immobilier"

Cette bonne nouvelle est en partie due à la stratégie actuelle des banques françaises. "Cette année, les banques ont des objectifs très ambitieux : elles veulent conquérir les clients par le crédit immobilier", explique Maël Bernier, spécialiste des taux immobiliers et porte-parole du site meilleurtaux.com. L'experte ajoute que "depuis le début de l'année, toutes les banques françaises prêtent de l'argent à nouveau aux particuliers". Grâce à la concurrence qui s'opère alors entre les établissements, "les taux baissent assez machinalement et automatiquement", souligne Maël Bernier.

Ces baisses devraient encore se poursuivre. Selon les estimations, les taux d'intérêt pourraient atteindre en moyenne 3,5% au mois de septembre.

Vendredi, la Banque centrale européenne (BCE) a baissé ses taux directeurs pour la première fois depuis 2019, promettant ainsi un nouveau bol d'air aux ménages et aux entreprises. Servant de référence en zone euro, le taux sur les dépôts de 4% — son plus haut niveau atteint en septembre dernier — a été ramené à 3,75%, a indiqué l'institut monétaire à l'issue d'une réunion de son instance de décision. En revanche, la BCE a tenu à souligner que la suite serait incertaine en raison de la volatilité de l'inflation.