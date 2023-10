Ces conseils vont optimiser vos chances d'obtenir un prêt immobilier

Le marché du crédit immobilier a atteint en 2023 un niveau historiquement bas, en recul de plus de 50 % par rapport à l’année précédente. La faute à une explosion des taux d’intérêts qui ont plus que doublé en moins de deux ans. Pour relancer l’investissement et l'accès à la propriété, le ministère de l’Économie a même envisagé de réduire les contraintes pesant sur les banques en matière d’octroi de crédit. Mais il a finalement décidé fin septembre de maintenir les règles en vigueur. Obtenir un prêt est donc devenu en quelques mois bien plus cher et donc plus difficile. D’où la nécessité de respecter certaines techniques pour maximiser ses chances.