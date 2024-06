Lors de la contraction d’un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est un élément incontournable. Elle permet de maintenir le remboursement en cas d’accident mortel ou invalidant de l’emprunteur. Par conséquent, la pratique de certains sports peut augmenter son tarif, voire entraîner un refus de l’assureur.

Lors de la contraction d’un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est un élément incontournable. Elle permet de maintenir le remboursement en cas d’accident mortel ou invalidant de l’emprunteur. Par conséquent, la pratique de certains sports peut augmenter son tarif, voire entraîner un refus de l’assureur.

La hausse importante des taux d’intérêt depuis deux ans a rebattu les cartes du crédit immobilier. Alors que pendant des années, emprunter a été presque "gratuit", ces taux impactent sérieusement le budget des ménages. D’autres éléments peuvent venir augmenter la facture, voire empêcher un acheteur de contracter un prêt. Il peut s’agir d’une situation professionnelle ou familiale, mais aussi de la pratique de certains sports jugés dangereux.

Le sport peut impacter le prix de l’assurance emprunteur

Ce n’est pas le taux qui peut augmenter, mais le montant de l’assurance emprunteur. Pour obtenir un prêt immobilier, elle n’est pas légalement obligatoire, mais vivement conseillée. Et dans les faits, très peu d’organismes de crédit accepteront votre dossier sans cette protection. Elle couvre les risques liés à une défaillance de l’acheteur qui l’empêcherait de payer ses mensualités. Le décès est bien sûr un cas envisageable, mais aussi une maladie ou un accident grave qui l’empêcherait de travailler et amputerait donc ses revenus. La pratique d’un sport dangereux augmente les risques de décès ou d’invalidité. Elle est donc prise en compte par l’assurance de différentes façons.

Les professionnels du secteur peuvent avoir des pratiques très différentes sur le sujet. Il faut donc bien étudier son contrat. Un assureur peut avoir pour principe de couvrir les risques liés à un sport sans surcoût si celui-ci est peu dangereux. Mais il peut aussi augmenter le montant des cotisations ou exclure de votre couverture les accidents liés à la pratique de certaines activités. Dans les cas les plus extrêmes, l’assureur peut simplement refuser votre dossier. Il sera alors presque impossible d’obtenir un prêt. Une solution pour l’emprunteur peut être de racheter les exclusions de garanties, c’est-à-dire de payer une surprime pour être couvert pour une pratique spécifique. Chaque situation est différente, mais il faut rester prudent avec cette technique. En effet, le surcoût peut être relativement modéré ou très significatif selon les pratiques de l’assuré. Face à ce genre de situation, faire jouer la concurrence est essentiel.

Quels sports sont pris en compte par les assureurs ?

La liste des sports dangereux est dressée chaque année par les assureurs en fonction des statistiques sur les accidents qu’ils provoquent. Dans une étude publiée en 2022, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) recensait environ 300 sports à risques mentionnés par les contrats d’assurance, de l’escrime au parachutisme en passant par les arts martiaux ou le VTT. Parmi les activités pratiquées en amateur et fréquemment, l’organisme en a relevé une quarantaine. Les pratiques qui causent le plus de morts ou d’invalidité (alpinisme, plongée sous-marine…) sont bien sûr celles qui risquent le plus de bloquer un dossier.

Il est cependant important de tenir compte de votre niveau de pratique. S’adonner à l’escalade "indoor", dans un club et sous la surveillance de professionnels, est bien moins dangereux que d’escalader des parois seul et en pleine nature. Il faudra donc bien vérifier si le contrat ou le questionnaire de l’assureur tient compte de cette différence. Pour l’amateur, cela lui évitera de payer un surcoût indu. Pour l’alpiniste chevronné, cela lui permettra de vérifier qu’il est bien protégé. Les baptêmes ou initiations seront généralement couverts.