Passoires thermiques : vers un report de l'interdiction à la location ?

Le chantier de la rénovation des logements en France est au cœur des enjeux pour faire face au changement climatique dû aux activités humaines et répondre à la crise énergétique. Le secteur du bâtiment représente à lui seul 20% des émissions de gaz à effet de serre nationales alors que 20% des ménages en France sont en situation de précarité énergétique. Mieux isoler et réguler les températures des habitations est crucial pour réduire l'empreinte carbone de la France et atteindre l'objectif de 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Des objectifs indispensables pour maintenir la hausse des températures en dessous des deux degrés.

Un enjeu que ne nie pas Bruno Le Maire qui assure que malgré sa volonté de décaler le calendrier des passoires thermiques, son "objectif reste le même", soit "être la première économie européenne décarbonée en 2040". Un but qu'il veut atteindre en évitant "toute écologie punitive" mais en promouvant une "écologie pragmatique et incitative", assurant que "quand on augmente de 1,6 milliard d'euros les crédits dédiés à la rénovation des logements dans le budget 2024, c'est pour accompagner [les] propriétaires".