Combien doit-on payer si on annule le compromis de vente de sa maison ? Le 13H à vos côtés

Les parents d’Evelyne, de Saint-Arnoult-en-Yvelines, ont signé un compromis pour la vente de leur maison. Quelques jours plus tard, après notamment quelques problèmes de santé, ils ont décidé de se rétracter. On leur réclame 86 000 euros.

Rappelons d’abord ce qu’est un compromis de vente. C’est un contrat qui a pour fonction de sceller l’accord des deux parties lors d’une transaction immobilière. Cet acte peut être signé entre deux particuliers, la présence d’un notaire n’est pas obligatoire mais elle est recommandée. Le compromis de vente peut aussi être signé avec le concours de l’agence immobilière. Il existe en effet un délai de rétractation : il est de 10 jours à compter de la signature, mais cela n’est valable que pour l’acquéreur !

Le vendeur, lui, ne peut plus se rétracter. "En droit, on dit souvent que pour le vendeur, le compromis de vente vaut vente", nous confirme Me Elodie Frémont, notaire à Paris. "Il va donc être très compliqué, voire impossible, pour les parents d’Evelyne d’obtenir la résolution, c’est-à-dire l’annulation de ce compromis de vente", poursuit-elle. Très fréquemment, il est stipulé dans ce genre de contrat que le vendeur ne peut pas en sortir même en cas de décès ou de maladie.