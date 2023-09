Comment augmenter la valeur de son bien immobilier ?

Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser des rénovations importantes, il faut se concentrer sur la cuisine et la salle de bain. Ce sont les deux pièces dont la vétusté est la plus rebutante pour un acheteur. Leur remise à neuf est assez onéreuse et les travaux ne sont pas anodins. Les autres pièces "dans leur jus" peuvent être plus facilement rafraîchies au fur et à mesure, voire laissées en l’état s’il s’agit de biens anciens. Pour une somme assez modique au regard d’une transaction immobilière, le home-staging, c’est-à-dire la mise en valeur des atouts du logement, est en vogue. Quelques décorations et meubles peuvent suffire. Mais attention à ne pas trop personnaliser les lieux. Ils doivent au contraire permettre aux visiteurs de s’y projeter.

L’un des éléments clé de la vente immobilière est le prix au mètre carré habitable. Pour augmenter le prix, il suffit donc de faire de même avec la surface. Cette méthode n’est pas adaptée à tous les biens. Mais parfois des pièces imposantes n’ont qu’un rôle de stockage ou sont mal entretenues (combles, sous-sol, garage, dépendances…). Les rénover pour en faire un bureau, une salle de jeu ou une chambre supplémentaire est une autre option intéressante. Lorsque l’on dispose d’un terrain, il est aussi possible d’installer une véranda.