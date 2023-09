Comment bénéficier des énergies renouvelables quand on vit en appartement ?

L’absence de terrain et les contraintes techniques ne permettent pas d’installer une éolienne ou même d’effectuer d’importants travaux de raccordement. Des copropriétés autonomes ont déjà été construites, comme à Grenoble avec la résidence ABC, mais il s’agit encore d’expérimentations. Si vous souhaitez investir dans un appartement neuf, il reste possible de privilégier des bâtiments plus verts. Mais si vous vivez dans une collectivité ancienne, les options seront plus restreintes. Le solaire reste l’énergie renouvelable la plus adaptée, puisque des panneaux peuvent être installés sur le toit.

L’accord de l’assemblée des copropriétaires est nécessaire pour financer cette installation. L’obtenir sera plus facile au sein d’une copropriété composée majoritairement de propriétaires résidents qui prévoient de rester longtemps. Ils seront souvent plus motivés à réduire les factures d’énergie que des propriétaires bailleurs. Dans cette optique, il convient de mettre en avant les différentes aides de l’État dont pourra bénéficier la copropriété : le crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 30 % du prix, l’éco-prêt à taux zéro, une TVA à 5,5 %, et éventuellement des aides proposées par les collectivités locales.