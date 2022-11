Compte-t-on "42.000 enfants à la rue aujourd'hui en France" ?

Le baromètre propose un gros plan plus spécifique sur les "personnes non hébergées". Sont ainsi évoquées les "DNP", ou "demandes d'hébergement non pourvues", qui concernaient 6.273 personnes au 22 août 2022. Parmi elles, on déplore la présence de 1658 mineurs, généralement accompagnés d'un ou plusieurs parents. "Parmi les 1658 enfants en DNP de moins de 18 ans, 368 ont moins de 3 ans, 341 ont entre 3 ans et moins de 6 ans, 482 ont entre 6 et moins de 11 ans, 305 ont entre 11 ans et moins de 15 ans et 162 ont entre 15 et moins de 18 ans", indiquent Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité.

Les deux organisations alertent sur une dégradation de la situation spécifique des mineurs. En effet, "si la proportion des

enfants est identique" à celle observée lors de deux précédentes observations", l’effectif global, lui, "augmente : 927 le 01/09/20 et 1 658 le 22/08/22".

En résumé, on constate donc que 42.000 mineurs font face à des situations critiques en matière d'hébergement en France. Tous ne sont toutefois pas à la rue, puisqu'une grande majorité comptent sur les dispositifs d'accueil d'urgence. Les dernières estimations font état d'un peu plus de 1.600 mineurs dormant à la rue dans notre pays.