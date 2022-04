Le propriétaire d’une partie d’un lotissement a 30 ans pour demander une démolition

Méfiez-vous de l’eau qui dort. En justice, cet adage fait office de règle d’or. En droit, selon les contextes, vous avez plus ou moins de temps pour contester une pratique commerciale abusive, une escroquerie, une pratique discriminatoire ou encore une violence physique ou sexuelles. En immobilier, rappelle la Cour de cassation, le délai de saisine court jusqu’à 30 ans.

Des habitants intentent un procès à leur voisin. Ce dernier avait construit un appentis en limite de propriété, ce que le cahier des charges, document organisant les relations et les obligations des propriétaires entre eux, interdit formellement.

Ces propriétaires prétendent que la construction leur cause un préjudice. Or, répond le voisin, il est trop tard pour saisir le juge : "Un préjudice personnel ne peut être invoqué que dans un délai de cinq ans à compter de son apparition alors que le bâtiment en cause a été construit il y a huit ans".