Copropriété : comment se passer d’un syndic professionnel ?

La personne ou le ménage qui acceptera d’occuper le rôle syndic non-professionnel peut être bénévole et donc se faire uniquement rembourser les frais engagés. Par exemple, la souscription d’une assurance de responsabilité civile, qui n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Mais elle peut aussi être rémunérée pour cela. Généralement, le non-professionnel coûtera moins cher, puisqu’il exerce cette activité de manière accessoire, en plus de son travail. Il faut donc accepter que sa disponibilité et son efficacité puissent en être impactées.

Le syndic non-professionnel a certains avantages. D’une part, lorsqu’un problème impacte la copropriété dans son ensemble, son représentant l’est également, a fortiori s’il est propriétaire occupant. Il peut donc être plus motivé à trouver une solution rapide. Un syndic locataire étant présent au quotidien, il aura une vision plus claire des choses et pourra anticiper certains soucis. Il peut aussi être plus facile de communiquer avec lui. Il peut être préférable d’opter pour le syndic non-professionnel pour les copropriétés de petites tailles ou qui ont peu de besoin. Par exemple, si l’immeuble ne comprend ni parking, ni ascenseur, ni espace vert et est en bon état général, la tâche sera plus aisée pour un non-professionnel.

Par ailleurs, les frais de gestion incompressibles des professionnels font que le prix par habitant sera souvent plus élevé dans une petite copropriété. En revanche, si le nombre de lots et donc de propriétaires est important et que de nombreuses parties communes et services doivent être assurés, il peut être plus prudent de faire appel à un professionnel.