Copropriété : dans quel cas puis-je faire des travaux sans autorisation ?

Certaines transformations, bien que réalisées dans votre appartement et invisibles depuis l'extérieur, peuvent également nécessiter des autorisations. C’est le cas lorsque le chantier a un impact sur les parties communes, par exemple par la présence de matériel. Le règlement de la copropriété peut également encadrer certaines pratiques, comme l’usage de l’ascenseur pour le transport du matériel, ou obliger à nettoyer les parties communes chaque jour. Les horaires autorisés sont quant à eux régis par le Conseil National du Bruit. Les travaux lourds sont prohibés entre 20 h et 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés, en principe. Mais des règles plus restrictives peuvent être prises par votre commune. Les travaux légers et donc peu bruyants (peinture, nettoyage, collage du papier peint…) peuvent aussi être effectués le dimanche entre 10 h et midi. Ces règles valent pour le propriétaire. Le locataire n’est autorisé qu’à faire de menus travaux d’aménagement, mais sans transformer le bien. Il est par ailleurs recommandé de contacter son propriétaire en amont pour s’accorder sur les détails de ces changements.