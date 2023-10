Copropriété : pourquoi vous avez intérêt à être membre du conseil syndical

Devenir propriétaire est un aboutissement pour beaucoup de ménages. Qu’ils soient occupants ou loueurs de leur bien, cela signifiera aussi de l’entretenir et de régler les éventuels problèmes qui surviennent. En France, environ 30 % des logements se trouvent au sein d’une copropriété. Celle-ci est généralement gérée par un syndic qui peut être un propriétaire non-professionnel, mais aussi souvent une entreprise spécialisée. C’est vers lui que l’on se retourne en cas de problème ayant trait à la copropriété. Mais plutôt que de réagir et de se plaindre, il est possible de peser sur la gestion de l’immeuble en intégrant le conseil syndical de copropriété.