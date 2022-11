Coût de l'énergie : dans le plus grand HLM de France, la facture est trop lourde

Ce sont les deux barres d'immeubles les plus longues de France : 600 mètres au total et un total de 1250 appartements. La plus grande d'entre elles, le "Cèdre bleu", peut abriter normalement 2000 habitants, l'équivalent d'un village à elle seule. Sortis de terre dans les années 1960, ces colosses de béton sont ce qu'on appelle de nos jours des "passoires thermiques".

Christiane, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article, vit au premier étage. Elle déplore des murs mal isolés et un chauffage collectif vétuste. En théorie, il fait 19 °C dans tout l'immeuble, mais la température varie d'une pièce à l'autre, surtout quand les fenêtres font défaut : "On sent bien le froid, même quand les fenêtres sont fermées", nous explique Christiane. Depuis septembre, les charges de l'immeuble ont grimpé de 25 %. Pour Christiane, en arrêt-maladie et qui ne touche que 400 euros d'indemnités par mois, cela représente une dizaine d'euros et c'est déjà trop.