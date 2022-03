Avec l'épidémie de Covid-19, les déménagements explosent en Île-de-France

Covid-19 et périodes de confinement ont fait leur effet sur les Franciliens, et plus particulièrement sur leur choix de lieu de vie. Le nombre de salariés du privé ayant déménagé à plus de 100 kilomètres de l'Île-de-France entre les mois d'avril 2020 et 2021 a augmenté de 34% par rapport à l'année précédente, selon un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques).

À l'inverse, le nombre d'arrivées sur le territoire francilien a baissé de 12%. "Les professions recourant le plus au télétravail contribuent particulièrement à ces mouvements" a précisé la Dares.