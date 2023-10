Crédit immobilier : à quoi sert l'attestation de financement ?

L’attestation de financement est aussi utile pour le vendeur, a fortiori dans un contexte de hausse des taux et de baisse des prix. En effet, la vente immobilière est une opération qui peut prendre plusieurs mois entre la visite et la signature de l’acte. Une promesse de vente est signée en préambule, et contient généralement une clause suspensive conditionnée à l’obtention du prêt. C’est une protection importante pour l’acheteur qu’il vaut mieux conserver. Mais pour le vendeur, cela entretient le doute sur le sérieux de l’offre. Présenter une attestation permet de le rassurer en prouvant que la clause a très peu de chances d’être activée.

L’attestation doit mentionner le montant maximal que vous pouvez fournir, en détaillant l’apport et le montant du prêt. Elle doit bien sûr être datée et certifiée par l’organisme qui l’a délivrée. Vous pourrez ensuite utiliser ce document à chaque fois que vous faites une offre pour un bien. Une banque ou un organisme de crédit peut parfois être réticent à la fournir avant que vous ne vous engagiez auprès de lui. Il peut être plus facile de l’obtenir via un courtier. Celui-ci se rémunère cependant par un pourcentage du montant du crédit.