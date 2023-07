Crédit immobilier : combien d’argent avez-vous perdu en 1 an et demi avec la hausse des taux ?

Conséquence, les Français réservent davantage de deniers à leur emprunt : en octobre 2022, le courtier Meilleurtaux évaluait à 250 000 euros l’emprunt moyen des acquéreurs d’un bien immobilier (434 000 € à Paris). C’est 55 000 € de plus qu’en 2021. Ils empruntent plus longtemps, sur 20 ans et 9 mois en moyenne. "L’allongement de la durée des crédits n’est plus suffisant pour compenser les conséquences de la hausse des prix des logements et des taux d’intérêt ou amortir l’impact du niveau des taux d’apport personnel exigés sur les capacités d’emprunt des ménages", regrette l’Observatoire Crédit Logement CSA.

Et pour cause. Prenons deux cas concrets pour calculer l’évolution des coûts du crédit immobilier.

Vous voulez emprunter 250 000 € sur 20 ans

Vous décidez d’emprunter 250 000 € sur 20 ans. Avec un apport personnel supplémentaire conseillé de 10 % (275 000 €), vous pourrez par exemple vous offrir un logement de 68 m² à Toulouse (3 666 € en moyenne le prix du mètre carré dans la ville rose).

En janvier 2022, votre crédit immobilier s’affichait avec un taux de 0,94 % en moyenne. Vous auriez eu 1 143 € à rembourser chaque mois pour un coût total de 24 334 €.

Un an plus tard, en janvier 2023, le taux pour le même emprunt s’élevait déjà à 2,59 %. En contractant ce prêt, vous auriez dû rembourser 1 336 € chaque mois et octroyer à la banque 70 580 € en plus de votre somme empruntée.

Aujourd’hui, sur 20 ans, l’argent prêté coûte 3,80 %. Signer un prêt de 250 000 € sur 240 mois demande de rembourser 1 489 € chaque mois. Coût total du prêt : 107 295 € !

En l’occurrence, en 18 mois, le même prêt coûte 5 fois plus cher.

Vous voulez emprunter 500 000 € sur 25 ans

Vous vivez en couple et vous bénéficiez de davantage de moyens. Travaillant en Île-de-France, vous privilégiez l’achat d’un 100 m² à Houilles dans les Yvelines (environ 5 041 € le prix du m²). Pour ce faire, vous empruntez 500 000 € sur 25 ans.

En janvier 2022, votre crédit immobilier s’affichait avec un taux de 1,16 % en moyenne. Vous auriez eu 1 921 € à rembourser chaque mois pour un coût total de 76 240 €.

Un an plus tard, en janvier 2023, le taux pour le même emprunt s’élevait déjà à 2,68 %. En contractant ce prêt, vous auriez dû rembourser 2 289 € chaque mois et octroyer à la banque 186 604 € en plus de votre somme empruntée.

Aujourd’hui, sur 20 ans, l’argent prêté coûte 4 % en moyenne. Signer un prêt de 500 000 € sur 240 mois demande de rembourser 2 639 € chaque mois. Coût total du prêt : 291 754 €.

Moralité, pour cette durée, votre prêt vous en coûtera le quadruple. Et, attention, étant donné le niveau du taux d’usure, vous aurez des chances d’obtenir un taux plus élevé encore.

Avec une telle inflation, les Français ne peuvent plus emprunter autant. "Un ménage qui pouvait emprunter 100 000 € à la fin de 2021, ne peut plus emprunter que 79 500 € en juin 2023 en raison de la hausse des taux", déplore l’Observatoire Crédit Logement CSA. Les banques ne suivent pas et délivrent de moins en moins de crédits : durant le 1er semestre 2023, la production de crédits a reculé de 46,1 % par rapport à l’an dernier.