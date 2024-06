Le 6 juin, la Banque centrale européenne a baissé son taux directeur d’un quart de point. De quoi laisser davantage de marge aux banques pour prêter à moindre coût. Mais depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, les investisseurs restent frileux et le taux des crédits immobiliers ne baisse plus.

4,44 %. Il s’agissait, d’après le réseau de courtiers immobiliers La Centrale de financement, du taux moyen généralement constaté des crédits immobiliers sur 25 ans en novembre 2023.

L’affaissement progressif de l’inflation permet aux banques de prêter dans des conditions plus favorables. Aujourd’hui, le taux moyen d’un prêt immobilier sur 25 ans tourne entre 3,82 et 3,95 %, d’après les courtiers en immobilier.

Le 6 juin dernier, la Banque centrale européenne (BCE) a apporté un nouveau coup de fouet aux banques. Pour la première fois depuis 2019, elle a baissé son taux directeur d’un quart de point à 3,75 %. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs, d’après Sandrine Allonier, porte-parole du réseau de courtage Vousfinancer : "La baisse du taux de refinancement permet aux banques d’emprunter plus facilement auprès de la BCE. Elles peuvent ensuite répercuter des taux plus intéressants à leurs clients". Mais l’experte reste prudente : "Pour insuffler une dynamique, il faut que la BCE imprime une baisse régulière de son taux. Or, pour le moment, Christine Lagarde, sa présidente, n’a pas donné d’indication sur le calendrier et sur la variation à venir de son taux directeur."

La déflagration de la dissolution de l’Assemblée nationale

Problème, la dissolution de l’Assemblée nationale loge un caillou dans la chaussure des banques. "Cette décision contrebalance les efforts de la BCE", regrette Sandrine Allonier. L'indice de référence des taux de crédit s’appuie surtout sur le taux auquel l'Etat français emprunte sur 10 ans. Depuis la dissolution, ces obligations ont bondi de 0,10 point à 3,14 % (au 19 juin).

Conséquence, les crédits ne baissent plus. Les banques se financent à peu près au même taux que celui des emprunts d'Etat à 10 ans. Elles prêtent ensuite à leurs clients avec une marge de 0,7 à 1 point de pourcentage, calculent les courtiers. "Les marchés n’aiment pas les extrêmes. L’absence de majorité à l’Assemblée pourrait inquiéter davantage les investisseurs et faire mécaniquement augmenter l’emprunt d’État", commente la courtière en immobilier.

Faire preuve de patience

Moralité, la courtière conseille d’attendre avant d’espérer renégocier son crédit au meilleur taux. "Les taux n’ont pas suffisamment baissé. Renégocier son crédit suppose de trouver un écart de 0,7 à 1 point entre les taux actuels et celui que vous avez précédemment obtenu", analyse Sandrine Allonier. Elle ajoute qu’il faut rembourser son crédit depuis au moins un an pour amorcer un peu de capital et avoir financé son logement avec au moins 15 % d’apport. "Aujourd’hui, peu d’emprunteurs respectent ces conditions", estiment la courtière. Son réseau de courtage espérait, avant la dissolution, retrouver un taux de 3 % sur 20 ans au premier trimestre 2025. Elle reconnaît que l’horizon de renégociation recul : "Les banques s’inquiètent de la politique de l’emploi, de recrutement ou d’investissement des entreprises."

Cette conjoncture ne permettra pas de débloquer le marché de l’immobilier en général. Sandrine Allonier constate que les incertitudes politiques crispent vendeurs et acheteurs : "D’après un sondage que nous avons réalisé pour le réseau des agences immobilières L’Adresse, les nouveaux emprunteurs sont de plus en plus attentistes et les vendeurs retardent leurs projets de déménagement." La courtière pronostique une nouvelle baisse des prix dans les prochains mois.