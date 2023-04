Crédit immobilier : les règles assouplies ? La Banque de France pointe un "risque de surendettement"

Depuis le 1er janvier 2022, les banques françaises doivent respecter certains critères, définis par le Haut conseil à la stabilité financière, pour accorder un crédit immobilier : un taux d'effort, c'est-à-dire le montant total des dépenses liées à l'habitation rapporté aux revenus, de 35% maximum et une durée d'endettement de 25 ans au plus (ou 27 dans certains cas). Les établissements ont toutefois la possibilité de déroger à ces critères pour 20% des crédits, mais, selon la Banque de France, cette flexibilité "n'est utilisée que partiellement par les banques, à 14,5%".

La Banque de France, justement, est beaucoup plus mesurée sur l'initiative de Bercy. "Modifier" ces normes de protection actuellement en place "ne changerait pas le cycle normal du crédit immobilier", assure-t-elle dans une note publiée cette semaine.

En revanche, cela "risquerait de pousser nombre de ménages vers des situations de surendettement à durée longue et taux plus hauts. Ce serait le plus mauvais moment pour le faire, alors que l'endettement des ménages français, à 66% du PIB, est déjà supérieur au reste de la zone euro et à tous nos grands voisins", avertit la Banque de France. "Au-delà d'éventuels aménagements à la marge, il est important de ne pas déséquilibrer le financement sain de l'immobilier comme base du développement durable de ce secteur."