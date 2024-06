Au cours des trois premiers mois de l'année, le nombre de faillites d'entreprises de construction a augmenté de plus de 30% par rapport à 2023. Ces défaillances laissent des milliers de constructions inachevées. Et les propriétaires, désemparés, n'ont aucun recours.

Depuis plusieurs mois, le chantier de la maison de Charlotte Thibault n'avance pas. "Un nouveau trou est apparu dans le parpaing. Donc voilà, l'eau peut aussi s'infiltrer ici", lâche-t-elle, désabusée, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Le constructeur est en redressement judiciaire et aucun recours à son assurance n'est possible pour le moment. Charlotte est impuissante. Il ne lui reste qu'à prendre des photos. "C'est pour attester qu'elle s'abîme et prendre des preuves de l'état de la maison actuelle. Elle est en train de pourrir", poursuit-elle.

Avec sa famille, elle aurait dû emménager en avril 2023. Mais depuis le redressement judiciaire de son constructeur, le chantier a été abandonné du jour au lendemain. "La maison est de plus en plus humide. On voit maintenant qu'il y a de l'eau par terre, que les parpaings sont encore plus trempés, qu'il y a de nouveaux champignons sur la charpente (...) C'est dur de voir notre maison comme ça, complètement laissée à l'abandon", déplore-t-elle, des sanglots dans la voix.

"Une explosion des malfaçons"

Avant la rentrée, Charlotte devra commencer à rembourser sa maison en plus de son loyer. Du coup, elle relance sans cesse l'entreprise pour finir le chantier, mais le constructeur est injoignable. "On a reçu une nouvelle facture, mais nous, il est hors de question qu'on re-débloque de l'argent, sachant que nous n'avons pas ce que nous avons déjà payé", affirme-t-elle. Contactés par le JT de TF1, le constructeur et le conducteur des travaux n'ont pas répondu. Seul l'un des artisans sous-traitant en charge de la maison de Charlotte a accepté de parler. "J'ai fait une maison, j'ai fait deux maisons. Ça a été réglé. Après, derrière, c'était compliqué. Donc au final, ils voulaient m'envoyer au 'casse-pipe'. Ils le savaient qu'ils pouvaient plus me payer", dénonce-t-il.

Cette situation est le résultat d'une année de crise immobilière. "Sur les quatre premiers mois de l'année 2024, il y a déjà 400 constructeurs de maisons individuelles qui sont tombés. À ce rythme-là, nous allons finir l'année 2024, probablement à 1200. 1200 procédures dans ce métier-là, nous n'avions jamais vu ça depuis 2010", avance Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Les raisons de cette crise ? La hausse des taux d'intérêt et du prix des matériaux.

À Angers, par exemple, un gros constructeur a fait faillite l'an passé, arrêtant les 220 chantiers en cours. Résultat, tout un quartier attend d'être terminé. Romain Blanchard, avocat, accompagne les huit propriétaires concernés. La reprise de leur chantier est ralenti depuis la découverte de malfaçons. "Toutes les périodes de crise, ce sont les périodes où les constructeurs vont le plus tirer sur les prix et sur la qualité. Et ce sont les moments où on a en réalité le plus de sinistres. Ça aboutit très souvent à une explosion des malfaçons", dit-il.

C'est le cas de la maison de Christophe Assénat. Une équipe de Sept à Huit avait déjà filmé son chantier à l'arrêt en octobre 2023. Depuis, des experts ont constaté des malfaçons dans plusieurs murs, fragilisant la structure même de la maison. "Ils ont fait des sondages dans les murs pour vérifier si c'était conforme. Ils ont remarqué que le béton enrobait mal les ferrailles qui devaient reprendre la structure", détaille-t-il.

Christophe le sait, le repreneur va proposer à l'assurance du constructeur la démolition de la maison comme seule solution à la reprise du chantier. "C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait toutes ces procédures avec les assurances", ajoute-t-il. Christophe, comme des centaines de familles, vit aujourd'hui au rythme des délais des assureurs et des repreneurs. Son seul souhait : emménager un jour avec sa famille dans la maison de leurs rêves.