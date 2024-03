Immobilier en crise : cuisines, tuiles, briques… ces signes qui ne trompent pas

Sur fond de difficultés d’emprunt, l'achat dans le neuf poursuit sa chute et les constructions de logements s'effondrent en France. Dans ce contexte, les livraisons de tuiles et briques ont ainsi plongé de près de 22% en 2023. Autre symptôme de la crise en cours : les ventes de cuisines ont, elles, reculé de près de 7% l'an dernier.

L'immobilier va mal. Avec la remontée rapide des taux d'intérêt autour de 4% qui rendent beaucoup plus difficile l'accès à l'emprunt et des prix qui reculent difficilement, le marché tourne au ralenti depuis plusieurs mois. En témoigne le nombre de transactions immobilières qui a baissé de 18% entre septembre 2022 et septembre 2023, selon le bilan dressé en décembre dernier par le Conseil supérieur du notariat.

Si dans l'ancien, le nombre de transactions enregistrées l'an dernier a plongé de 22% en 2023 à 875.000 transactions, selon la Fnaim, 2023 marque aussi une année sombre pour le secteur de la construction en France. Le nombre de permis de construire a ainsi continué de diminuer en janvier avec 369.300 nouveaux logements autorisés sur un an, soit une baisse sur douze mois de 23,4%, selon des chiffres provisoires du ministère de la Transition écologique publiés le 1er mars.

Ces statistiques sont le reflet d'une profonde crise de la construction comme de l'ensemble de la filière du logement qui se répercute sur les ventes de matériaux comme les tuiles et les briques, mais aussi de certains produits qui font partie des investissements réalisés lors de l'achat d'un logement ou d'un déménagement, à commencer par les cuisines.

Livraisons de tuile et de briques dans le rouge

Les livraisons de tuiles et briques ont ainsi chuté de près de 22% en 2023 par rapport à 2022, selon les derniers chiffres de la Fédération française des tuiles et briques (FFTB) publiés ce mercredi 6 mars.

Dans le détail, la brique a terminé l’année 2023 avec des livraisons en chute de 25% soit 1,4 million de tonnes livrées tandis que les livraisons de tuiles enregistrent une baisse de 19% à fin décembre 2023 par rapport à 2022 soit 1,9 million de tonnes livrées.

Ventes de cuisines et d'électroménager en recul

Les ventes de cuisines ont quant à elles chuté de 6,9% en 2023, soit la baisse la plus importante enregistrée dans le marché du meuble, selon l’Ameublement français qui regroupe 380 acteurs de la fabrication d’ameublement de l’aménagement des espaces de vie. A titre de repère, le marché de la cuisine représente à lui seul 3,9 milliards d’euros sur un marché de l’ameublement de 14,6 milliards d’euros.

De son côté, le marché de l'électroménager a reculé de 2,2% en valeur sur l'année, selon une étude de GFK pour le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers (Gifam) tandis que le gros électroménager (réfrigérateurs, cuisinières, hottes…) enregistre la plus forte baisse (-3,6%).

L'ameublement en général, victime collatérale de la crise immobilière ? Il y parait à observer la baisse enregistrée sur les ventes de meubles (2,5% en valeur en 2023), pour une baisse en volume de -8% pour l'ensemble de la filière, selon l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement.