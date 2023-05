Logement : dans quelles villes le loyer pèse le plus sur le budget des ménages ?

En ces temps d'inflation généralisée, le portefeuille des Français a été mis à rude épreuve, chahuté par la hausse du prix des carburants et celle de nombreux produits alimentaires. Sans parler du loyer qui représente bien souvent le plus gros poste de dépense des ménages. Mais comme le révèle une étude publiée cette semaine par la plateforme Hellosafe (comparateur de d’assurances, crédits et placements), basée sur les données croisées de l’Insee et du site immobilier Realadvisor, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En effet, en 2023, le ratio entre le loyer moyen pour un appartement de 50 m² et le salaire net moyen d’une personne seule varie de 22,1 % à 57,8 % selon les départements.

Dans le détail, la Seine-Saint-Denis (57,8 %), Paris (57,2 %) et les Alpes-Maritimes (56,3 %) sont les départements qui affichent la part du loyer la plus élevée dans le salaire net moyen chaque mois. Pour comparer, les départements de la Meuse (22,1 %), de la Haute-Saône (22,4 %) et des Ardennes (23,6 %) sont à l'inverse ceux où la part du loyer dans le salaire net moyen est la plus basse en 2023, précise Hellosafe.