Dégâts des eaux : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Vous devez déclarer le dégât des eaux et faire parvenir le constat amiable à votre assureur dans les cinq jours, en courrier recommandé. Si les dommages concernent aussi un voisin, vous devez remplir la déclaration ensemble. Il arrive que l'assureur demande une notification de l'incident par courrier ou de réalisation une déclaration en ligne, depuis l'espace client de votre assurance. Il est important de préciser exactement le descriptif du sinistre et des dommages causés, mais également une estimation des meubles endommagés de la manière la plus précise.