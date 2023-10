Pourquoi il faut vous préparer à un cambriolage ?

Si vous constatez que votre habitation a subi une effraction ou un vol, la première chose à faire est de penser à votre sécurité. Il faut envisager que les cambrioleurs puissent être encore sur place. Prévenez donc immédiatement les forces de l’ordre en appelant le 17. Sauf à craindre pour la sécurité de personnes censées se trouver sur place, ne touchez à rien. Cela facilitera le travail des enquêteurs et notamment les éventuels relevés d’empreintes. En attendant l’arrivée de la police, vous pouvez cependant prendre des photos des lieux, mais sans rien déplacer. N’hésitez pas non plus à noter les éléments qui vous semblent importants, afin de ne rien oublier dans l’effervescence du moment. Il vous faudra par la suite porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie.