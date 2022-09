VIDÉO - Même logement, notes différentes : la fiabilité des diagnostics énergétiques épinglée

Pourtant, effectuer ce diagnostic obligatoire n’est pas anodin : celui-ci détermine notamment le prix de vente ou de location, l’estimation du montant des factures d’énergie et des travaux, ou encore la qualification du bien en tant que passoire thermique. "C'est une catastrophe aujourd'hui, parce que d'une part, c'est une décote à la vente sur les logements mal classés. D'autre part, les logements classés F et G ont un loyer bloqué et, d'ici peu, ne pourront plus être mis en location", alerte Élisabeth Chesnais, experte environnement UFC-Que Choisir, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.