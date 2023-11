Dordogne : sa maison est squattée, elle installe un campement de fortune au fond de son propre jardin

Une propriétaire forcée de camper au fond de son propre jardin à cause de squatteurs. À Trélissac, en Dordogne, Véronique a installé un logement rudimentaire sur un petit bout de gazon devant sa maison. Le début de l'affaire, rapportée par France Bleu Périgord, remonte à décembre dernier. Véronique, âgée de 61 ans, demande alors à deux frères, à qui elle loue sa maison, de partir d'ici à six mois. Problème : une fois passée cette période de préavis légal, les deux occupants sont toujours présents dans la maison et refusent de partir.

"Quinze jours avant [la fin du préavis], j'ai pris rendez-vous avec ce locataire pour un état des lieux, raconte la propriétaire à la radio locale. Il m'a dit : 'mais madame, je reste, on n'est pas prêt, on n'a rien trouvé, donc on ne déménage pas'." Pourtant, l'ancienne caissière de supermarché, elle, a absolument besoin de ce logement : malade d'un cancer depuis cinq ans, elle sort tout juste de chimiothérapie et souhaite trouver de la tranquillité.