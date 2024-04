Prises défectueuses, matériels vétustes… Des anomalies électriques dans de très nombreux logements

Selon l'Observatoire national de la sécurité électrique, 83% des installations électriques de plus de 15 ans dans les logements comportent au moins une anomalie. Les principales anomalies constatées sont liées à des prises de terre défectueuses et des matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage.

Le chiffre est impressionnant. Selon l’Observatoire National de la Sécurité Électrique (ONSE) 83 % des installations électriques de plus de 15 ans dans les logements comportent au moins une anomalie électrique. Environ 31 millions de logements ont été construits avant 2008, indique l’ONSE dans cette étude publiée ce lundi, faite à partir de l’analyse des diagnostics électriques obligatoires (DEO) réalisés par Diagamter en France métropolitaine. Plus les logements sont récents ou récemment rénovés et moins les installations électriques présentent d’anomalies lors des diagnostics, précise cet observatoire créé en 1995 par le Consuel et l’association Promotelec, réunissant des acteurs provenant des filières électricité et incendie.

Les anomalies électriques constatées dans ces logements sont diverses. Ainsi, 64 % des prises de terre et installation de mise à terre sont défectueuses et 46 % des matériels électriques sont vétustes ou inadaptés à l’usage, quand 41 % de ces installations électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension et 34 % présentent des anomalies sur les dispositifs de protection contre les surintensités.

Environ 3000 passages par an aux urgences

Par ailleurs, 90 % des installations électriques des parties communes des immeubles d’habitation présentent au moins une anomalie électrique, selon cette étude de l’ONSE. Dans ces parties communes, les principales anomalies constatées sont une prise de terre et une installation de mise à terre défectueuses, des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ou encore des matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage.

L’ONSE indique que 3000 passages aux urgences par an ont lieu en moyenne à la suite d’électrisations (tous lieux et tous contextes). La moitié des victimes de ces accidents électriques ont moins de 15 ans, tandis qu’un tiers des victimes est hospitalisé. Une majeure partie de ces accidents (4/5e) se passent à domicile. Entre 30 et 40 décès accidentels par an par électrocution sont à déplorer depuis 2010, un chiffre en diminution de moitié par rapport à la décennie 2000-2010.