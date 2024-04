Encadrement des loyers à Paris : près de 800 euros par an économisés par les locataires

D'après une étude, les locataires parisiens paient leur logement en moyenne 64 euros de moins que sans l'encadrement des loyers. Sur un an, l'économie réalisée grimpe à près de 800 euros, selon le site SeLoger.

Près de 800 euros par an, voilà l'économie réalisée par les locataires parisiens grâce à l'encadrement des loyers. D'après une étude commandée par la mairie de Paris et réalisée par SeLoger pour l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), l'encadrement des loyers à Paris en vigueur depuis 2019 a permis de limiter la hausse des loyers de 64 euros par mois.

Le dispositif "a permis d'atténuer la hausse des loyers" du parc privé parisien, souligne l'étude. Entre le 1ᵉʳ juillet 2019 et le 30 juin 2023, l'encadrement des loyers à Paris a permis une baisse des loyers de 4,2% par rapport à ce qu'aurait été la situation sans encadrement, est-il ainsi expliqué. Un taux qui s'élève même à 6,2% pour les petites surfaces, comme les studios. Cela représente 64 euros par mois de dépense évitée en moyenne, soit 768 euros par an, tous logements et secteurs confondus.

L'effet limité par le non-respect de certains propriétaires

Selon les auteurs de l'étude, ces résultats montrent l'efficacité de la mesure. "Ils illustrent la capacité du dispositif à contenir la hausse des loyers", analyse Martin Regnaud, spécialiste des données pour SeLoger et membre de l'équipe de recherche, cité dans un communiqué. "Nos travaux montrent que l'impact du dispositif aurait même été deux fois plus important si tous les bailleurs avaient respecté l'encadrement en vigueur. Car entre juillet 2022 et juin 2023, la part des annonces avec un loyer supérieur au loyer de référence s'élevait à 38%."

Dans ces situations, un signalement peut être effectué auprès de la mairie en utilisant une plateforme dédiée après évaluation via un simulateur. Le montant des dépassements mensuels signalés à la ville de Paris depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 s'élève à 159 euros. En 2023, plus de 1630 signalements ont ainsi été effectués.

Dans une capitale où les loyers ont augmenté de 75% dans le parc privé depuis près de 20 ans, l'encadrement des loyers "fonctionne", a affirmé mardi 23 avril Barbara Gomes, conseillère (PCF) déléguée en charge de l'encadrement des loyers à la mairie de Paris. Le dispositif d'encadrement reste critiqué par certains observateurs qui y voient un repoussoir, pour les propriétaires, qui entraînerait diminution de l'offre de logements et de leur qualité.