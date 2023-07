Encadrement des loyers : Paris envoie les premières amendes

L'encadrement des loyers, instauré en 2015 dans la capitale, mais interrompu entre 2017 et 2019, fixe un loyer de référence pour les logements, variant selon l'emplacement et les caractéristiques du bien. Les bailleurs ne doivent pas, sauf exception, le dépasser de plus de 20%. Les loyers qui étaient au-dessus du plafond fixé par l'encadrement ont par ailleurs baissé de 4,2% en moyenne en 2021, alors que ceux dans la fourchette de l'encadrement ont augmenté de 2,3%, relève l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, qui y voit "la preuve d'un effet incontestable, bien que modeste, de l'encadrement des loyers".

Paris est la première ville à avoir appliqué la mesure, dès juillet 2019. Elle a depuis été imitée par d'autres communes en zone tendues, à l'instar de Lille et Bordeaux. Depuis le 1er janvier, Paris est également la première ville à pouvoir contrôler cet encadrement, auparavant compétence de l'État.