Est-ce qu’investir en l’immobilier vaut encore le coup ?

Est-ce qu’investir son argent en immobilier est encore d’actualité ? Par appréhension, de nombreux Français renoncent à investir en immobilier. Pourtant, il existe des solutions rémunératrices à partir de seulement 10 000 euros d’investissement ! Quel est donc cet investissement immobilier qui dynamise votre argent jusqu’à 7 % de rendement ?

La ligne rouge a-t-elle été franchie ? Entre la fiscalité, les couts des rénovations énergétiques ou encore la gestion des locataires, est-ce que les Français vont finir par être découragés d’investir en immobilier locatif ?

Si acheter un appartement pour le louer est devenu un parcours semé d’embuches, de plus en plus d’investisseurs informés ont trouvé un moyen efficace de placer leur argent en immobilier à des rendements attractifs.

Ce moyen permet de percevoir des revenus chaque mois sur son compte bancaire pour augmenter son pouvoir d’achat jusqu’à plus de 1000 euros par mois !

Qu’est-ce qui freine les Français à investir en immobilier ?

L’achat d’un bien locatif pour compléter ses revenus grâce à la perception des loyers est de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? La faute d’une part à une gestion locative qui devient très complexe, pour ne pas dire infernale. La hausse des loyers impayés provoquée par l’inflation engendre une multiplication des conflits entre locataires et propriétaires.

Il y a aussi évidemment la règlementation thermique (DPE) qui oblige les investisseurs à réaliser des travaux de rénovation couteux pour mettre les appartements les plus énergivores en conformité. Puis, le plafonnement des loyers dans les métropoles vient compléter ce tableau, car il amoindrit le rendement locatif de l’achat immobilier. Sans oublier, que l’année 2023 a été marqué par des augmentations spectaculaires des taxes foncières comme 52 % à Paris ou 25 % à Grenoble, qui font très mal au portefeuille des propriétaires bailleurs.

Mais investir en immobilier locatif n’est pas une piste à totalement écarter. L’horizon n’est pas totalement bouché, si l’on s’intéresse à d’autres façons d’investir en immobilier plus en lien avec le mode de vie actuel. Comme le constate, Anne Cocagne de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale immobilière : "Les épargnants qui nous appellent au 01.44.56.00.23 aiment investir en immobilier, mais ne supportent d’avoir à se battre contre des vents contraires. C’est pour cela qu’ils investissent leur argent sur des parts de SCPI. Le placement SCPI offre la possibilité de placer son argent à des rendements compétitifs jusqu’à 7% si l’on accepte évidemment une prise de risque contrairement au Livret A."

Pourquoi choisir le placement SCPI pour investir en immobilier ?

La SCPI est un investissement immobilier ouvert à tous les épargnants qui permet de recevoir un revenu mensuel chaque mois sur son compte bancaire pour augmenter son pouvoir d’achat ou préparer sa retraite. Avec la SCPI, l’épargnant n’a rien à gérer. Finies les problématiques de gestion locative !

Bon à savoir :

Contrairement à un achat immobilier, on peut investir en SCPI à partir de 10 000 euros, ce qui en fait l’un des placements d’épargne les plus prisés au côté de l’assurance-vie et des livrets réglementés.

Le placement SCPI : combien ça rapporte chaque mois à l’investisseur ?

La SCPI peut rapporter jusqu’à plus de 7 % pour les meilleures SCPI du marché, un rendement qui n’a rien à envier aux autres placements financiers ! Un rendement de 7 % par an, c’est deux fois en moyenne ce que rapporte un investissement locatif à Paris sans compter les éventuels couts imprévus ! Le tout sans rien avoir à gérer, une performance attractive donc à condition de faire les bons choix de SCPI et d’assumer une prise de risque. Il est indispensable de se rapprocher de professionnels du placement pour comprendre les avantages, les inconvénients de ce type d’investissements.

Exemple de gains potentiels sur un investissement en parts de SCPI :

Pour un investissement à hauteur de 200 000 euros avec une hypothèse de rendement de 7 %, l’investisseur va potentiellement recevoir sur son compte chaque mois environ 1160 euros. Un revenu bienvenu pour lutter contre la hausse des prix.

Quelle est la recette du succès des SCPI ?

Efficace et sans souci de gestion pour l’épargnant, mais comment font les SCPI pour espérer atteindre un objectif de 7% nets pour les plus performantes en 2024 ? En ce moment, beaucoup de SCPI achètent des immeubles à des rendements compris entre 8 et 9 % dans un marché favorable aux acheteurs disposant de liquidité. Les SCPI achètent par exemple des entrepôts logistiques loués par Amazon ou DHL qui profitent de l’essor du commerce en ligne.

Les SCPI choisissent également des locataires d’exception comme Google, Carrefour ou encore Tesla pour sécuriser au mieux la perception des loyers. Des investissements immobiliers d’envergure et rentables que le placement SCPI va rendre accessibles à tous les épargnants ! La SCPI offre des performances élevées souvent très difficiles à obtenir en achetant un simple appartement locatif dans une grande métropole.

Comment se renseigner pour investir en SCPI ?

Le plus simple est de gagner du temps en passant directement par des spécialistes des SCPI qui connaissent très bien ce marché et qui distribuent toutes les SCPI comme La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com. Bien évidemment, ils agissent en toute indépendance pour vous conseiller en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle.

La Centrale des SCPI, par exemple, est la plus grosse plateforme dédiée à la SCPI (www.centraledesscpi.com) et a mis en place un numéro, au 01 44 56 00 23, dédié à l’explication du placement. Lancée en 2011, cette plateforme d’épargne digitale 100 % Française a déjà accompagné plusieurs milliers d’épargnants qui souhaitent également s’émanciper des placements bancaires.

Thibault le Coail, manager au sein de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) rappelle ainsi que : "Faire confiance à La Centrale des SCPI, c’est se donner la chance d’investir sur les meilleures SCPI actuelles. Vous pouvez donc réaliser un investissement immobilier qui fera fructifier votre épargne. Dans la période actuelle, c’est une opportunité unique de bien placer son argent".

C’est le cas de Marie qui a investi 45 000 euros en SCPI en 2023 : "J’ai effectué un rachat partiel de mon assurance-vie en fonds euros afin d’investir la totalité de la somme sur des parts de SCPI. Je perçois actuellement chaque mois sur mon compte autour de 250 euros pour compléter mes revenus. Et en plus, j'ai pu investir en SCPI en ligne sur La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com après avoir reçu de la part du conseiller toutes les explications"

En achetant des parts de SCPI de rendement, les Français reprennent goût à l’investissement immobilier à condition de faire une sélection rigoureuse lors de son achat de parts de SCPI. Afin de ne pas se tromper dans son choix de SCPI, même s’il existe des classements SCPI, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des sociétés ayant pignon sur rue, comme La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.

Les Français ne vont heureusement jamais arrêter d’acheter des appartements locatifs, mais ils sont aussi séduits aujourd’hui par des investissements immobiliers comme la SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier pour investir leur argent.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.