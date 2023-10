Est-il intéressant d’acheter une passoire thermique pour la rénover ?

Un bien qui ne pourra bientôt plus être loué perd en effet de sa valeur. Dans un contexte de hausse importante des taux, il est d’autant plus intéressant de chercher des biens moins chers. Mais cela reste-t-il un bon investissement ? L’acheteur qui compte louer le bien héritera des contraintes et de l’obligation de faire des travaux. Mais il pourra aussi profiter de divers dispositifs et aides de l'État. Une rénovation énergétique pourra bénéficier de MaPrimeRénov’, d’un éco-prêt à taux zéro, voire d’aides supplémentaires au niveau local. L’investisseur locatif pourra également profiter d’avantages fiscaux s’il choisit d’utiliser le dispositif "Pinel". Ces systèmes peuvent cependant être complexes pour les non-initiés. Par ailleurs, trouver des artisans agréés est parfois difficile en raison de la demande actuelle. Cette opération ne s’improvise donc pas.