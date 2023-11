Faut-il se tourner vers les ventes aux enchères pour acheter un bien immobilier ?

Terrains, maisons, caves, biens atypiques… Les acheteurs pressés, aux petits budgets ou perdus par le marché peuvent se tourner vers une acquisition immobilière aux enchères. Ces modes d’achat adoptent de multiples formes et obéissent à des règles précises. Voici quelques conseils à suivre avant de vous lancer.

En France, moins de 1 % des ventes immobilières passent par la case des enchères. La palette des biens proposés englobe aussi bien des appartements et des maisons, que des caves, des parkings, des terrains à bâtir, des locaux commerciaux et des immeubles entiers. Vous pourrez parfois y dénicher des lots atypiques comme d’anciennes "maisons forestières", un phare ou une gare désaffectée.

Objectif des vendeurs, écouler leur patrimoine sans passer par le circuit d’échange de gré à gré. L’État, les collectivités locales (villes, conseils généraux, etc.) ou les fondations font également cette démarche. Quelques particuliers, des héritiers en désaccord sur le prix de vente, les imitent. Les biens, récupérés par l’État après des saisies judiciaires, se retrouvent en vente par ce biais. Les propriétaires, pressés, espèrent vendre rapidement. Résultat, les mises à prix sont attractives : les biens s’affichent avec des décotes allant de 10 à 30 % par rapport au marché. Mieux, le bond spectaculaire des taux des crédits immobiliers raréfie les acheteurs et tempère la concurrence.

Qu’est-ce qu’une vente aux enchères ?

Il existe quatre formes d’enchères immobilières.

Les enchères chez le notaire : ces officiers judiciaires publics se chargent des biens généralement sans héritiers ou vendus par l’État ou ses collectivités locales. Plus rarement, cette méthode permet de trancher des mésententes sur le prix d’un bien détenu en indivision (désaccord entre héritiers, divorces). Pour enchérir le jour de la vente, il faut se présenter avec une pièce d’identité et d’un simple chèque « de consignation », d’un montant équivalent à 20 % de la mise à prix du bien. Vous pouvez parfois enchérir en ligne, par téléphone ou vous faire représenter par votre notaire. Les cabinets de notaire en publient l’annonce de trois à quatre semaines avant la vente dans la presse et dans les études notariales. Le notaire prévoit deux ou trois journées de visites pour découvrir le bien en question.

Les enchères domaniales : l’État vent par ce biais des biens de toute nature (casernes, forêts, étangs, locaux commerciaux ou industriels, fermes, etc.) Généralement, elles se disputent dans les préfectures de départements ou dans les hôtels des impôts. Les personnes intéressées doivent se présenter avec un justificatif d’identité et de domicile. Si la mise à prix excède 7 500 euros, les enchérisseurs doivent déposer une consignation de 5 % du prix de départ.

Les enchères judiciaires : organisées à la barre des tribunaux, elles sont plus difficiles à dénicher. Il faut se rendre par exemple sur www.licitor.com, www.avocats-ventes.com ou www.encheresparisiennes.com. Ces ventes forcées font suite à des impayés de charges ou des liquidations judiciaires, par exemple. Elles se déroulent au tribunal où se situent les biens. Attention, pour enchérir, il faut obligatoirement passer par un avocat, seul ce professionnel est habilité à le faire. En l’occurrence, vous devrez vous acquitter des frais d’avocat et de justice.

Les ventes interactives : proposées par des notaires, agents immobiliers, des promoteurs ou collectivités locales, elles ne concernent qu’un seul bien à chaque fois. La fenêtre pour enchérir oscille entre une heure et plusieurs jours. Les candidats surenchérissent en fonction de paliers (tous les 2000 euros par exemple). Notez que ce mode de vente n’engage ni le vendeur, qui peut refuser le prix de la dernière enchère proposée, ni l’acheteur qui ne formalise qu’une intention d’achat.

Traditionnellement, ces ventes adviennent à la bougie : à chaque enchère, deux petites bougies s’allument. L’acheteur dispose de quelques secondes pour surenchérir, le temps que les bougies se consument. Dès que la fumée s’élève, l’officier de justice prononce l’adjudication au dernier enchérisseur plus offrant. Les officiers de justice responsables de la vente rendent aux autres concurrents leur chèque de banque.

Processus de vente irréversible

Dès la fin des enchères, la vente devient définitive. Le notaire rédige un acte authentique. Contrairement à une vente classique, vous ne signez pas de compromis de vente et vous ne disposez pas de délais de réflexion ou de rétractation. Les ventes aux enchères excluent la possibilité de faire jouer une condition suspensive d’obtention de prêt. Dès qu’un acquéreur remporte une enchère immobilière, il doit en payer le prix, qu’il obtienne son crédit bancaire souhaité ou non. Après la conclusion des enchères, l’acquéreur a 30 jours pour payer le solde de la vente domaniale, 45 jours pour une vente notariale et 60 jours s’il s’agit d’une vente judiciaire.

Attention, même si vous décrochez le bien à l’issue des enchères, la loi donne dix jours ouvrés au vendeur pour accepter une dernière surenchère d’au moins 10 % du prix de départ. Notez également que de plus en plus de vendeurs adjoignent au contrat un prix de réserve : si les enchères n’atteignent pas ce prix, ils peuvent faire annuler la vente. Thierry Delesalle, président de la Commission des statistiques de la Chambre des notaires de Paris et d'Île-de-France, ajoute que cette condition ne prend pas au dépourvu les acheteurs : "Ils sont au courant dès le départ."

Des frais plus élevés

À l’instar de n’importe quelle vente immobilière, l’acheteur doit s’acquitter d’un certain nombre de frais d’acquisition. Communément appelés frais de notaire, ils surpassent allègrement les montants payés lors d’une vente classique. Thierry Delesalle les évalue entre 10 et 12 %. "Il faut financer la rédaction du cahier des charges avec les conditions de vente, le procès-verbal de dire (en cas de modification des conditions de vente), le procès-verbal d’adjudication, la déclaration de commande, le procès-verbal de surenchère ou de non-surenchère et l’acte de quittance."

Acheter aux enchères pour investir

Si vous cherchez un bien immobilier, Thierry Delesalle ne conseille pas de vous focaliser sur une vente aux enchères. "Si vous achetez votre résidence principale, vous aurez peu de choix et vous trouverez difficilement ce que vous cherchez. Si vous achetez pour placer, vous serez moins regardant et vous pourrez faire une affaire." Pour ce faire, le notaire préconise de se renseigner sur la valeur du marché : "Les prix d’achat finaux restent dans la moyenne du marché. Il n’y a pas de règle, ça dépend des lots et de l’affluence. Souvent, une excitation se fait dans la salle, les acquéreurs potentiels sont portés par les enchères et le prix final dépasse la valeur déterminée par l’expertise." Autrement dit, maîtriser le prix de la pierre vous empêche de surpayer le bien convoité.