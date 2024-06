Pour éviter les contraintes d’un retard de paiement du loyer, un propriétaire peut contracter une assurance. L’assureur peut en fixer le montant en analysant les revenus du locataire et donc le risque encouru. Les salaires seront bien sûr observés, mais aussi les allocations ou pensions dans une certaine mesure.

Entre la hausse des taux d’intérêt et celle du prix des matières premières, l'inflation généralisée et la baisse du nombre de constructions, le marché immobilier français connaît des heures difficiles. Cela se répercute aussi sur la location longue durée, avec des offres plus rares et des loyers qui peuvent donc augmenter. Dans ce contexte de crise, le nombre de loyers impayés est à la hausse. Selon les données de l’agence Imodirect, le nombre de légers retards ont concerné plus de 23 % des baux dans les dix plus grandes villes de France en 2023, contre seulement 7 % en 2020. Les retards supérieurs à 30 jours sont passés de 1 % à 3 % des contrats. Pour limiter les risques, les propriétaires peuvent être tentés de prendre une assurance ou garantie de loyers impayés.

Comment fonctionne la garantie de paiement de loyer ?

Avec ce système, l’assureur garantit le paiement des loyers même en cas de défaillance du locataire. Il peut aussi protéger contre les dégradations, le départ inopiné ou gérer les contentieux. Comme toute assurance, son coût dépendra des services fournis, mais aussi du risque encouru. Pour quantifier ce risque, certains assureurs ne se basent que sur le montant du loyer, mais d’autres s’intéressent également à la situation financière du locataire. Des revenus réguliers et confortables permettent de faire baisser le montant de l’assurance. Les pratiques peuvent varier selon les assureurs, mais généralement, ils prendront en compte le salaire et les éventuelles primes et heures supplémentaires, à condition qu’elles soient garanties par le contrat de travail ou une convention collective. Pour les indépendants, un avis d’imposition, une attestation comptable ou des fiches de paie peuvent être demandés. Les retraités peuvent présenter leur avis d’imposition ou leurs derniers bulletins de pension.

Pensions et allocations sont-elles prises en compte ?

Il s’agit là des principales sources de revenus, mais d’autres éléments peuvent être pris en compte. En effet, certains locataires peuvent tirer une partie importante de leurs revenus ailleurs que de leur travail ou leur pension de retraite. Il existe de nombreuses allocations qui peuvent être prises en compte par l’assureur. Une pension alimentaire ou une prestation compensatoire peut également entrer dans le calcul. Toutefois, certains n’accepteront de tenir compte de ce type de revenus que s’il s’agit d’une rente et qu’elle est validée par un jugement. Un assureur peut aussi appliquer un barème à certains revenus dont la pérennité est plus ou moins certaine.