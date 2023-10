Hausse des taux : pourquoi les services d’un courtier sont intéressants ?

Lorsque les taux sont bas, ce professionnel pourra vous conseiller dans la renégociation de crédits. Lorsqu’ils montent, il va vous aider à obtenir une meilleure offre. Selon un sondage Ifop réalisé en juin dernier pour l’Association professionnelle des intermédiaires en crédit (Apic), 58 % des acheteurs ont eu recours à un courtier au cours des 3 dernières années, alors que les taux étaient parfois encore bas. Deux tiers les considèrent comme un élément essentiel dans le contexte actuel pour financer un projet immobilier.

Le courtier travaille en effet avec de nombreux organismes de crédit et est susceptible de leur amener des clients. Grâce à ce rôle d'apporteur d'affaires, il est donc plus facile pour lui que pour un particulier d’obtenir une baisse sur le coût de l’emprunt. Son rôle est également important dans la négociation de l’assurance emprunteur. Celle-ci peut représenter une somme importante, et la récente réforme de ce marché a multiplié le nombre d’offres.