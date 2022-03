Immobilier : à Paris, les prix baissent... avant de mieux remonter ?

Cette baisse de prix parisienne étonne dans la mesure où les prix continuent de grimper ailleurs dans la région. En 2021, l’ascension atteint +0,6% avec un m² à 6730 euros en moyenne). En petite couronne, cette hausse reste plus marquée : +2% pour les appartements, de 6 à 8% pour les maisons.

Plus surprenant, les volumes de ventes se maintiennent toujours à des niveaux élevés dans la capitale. Avec 36.410 ventes, le niveau d'activité reste toutefois inférieur au record historique de 1999 (43.000 ventes). Il se compare néanmoins aisément à celui de 2019, antérieur à la crise sanitaire.

Thierry Delesalle, président de la commission des statistiques de la chambre des notaires du grand Paris, relativise ce repli : "On a une demande en léger repli, moins de mouvements de l'étranger (70% des acheteurs viennent de Paris). Les prix ont tellement gonflé (entre 6 et 8% depuis 2015) qu’une correction s’imposait. On enregistre un atterrissage progressif et une forme de normalisation du marché." Il précise que les propriétaires vendeurs se séparent de leur bien s’ils doivent rembourser un emprunt. En 1960, d’après les notaires du grand Paris, le mètre carré coûtait en moyenne 870 euros à Paris. "Cette explosion a annulé l’écart de prix entre les quartiers et parfois même à l’intérieur", complète Thierry Delesalle.