Accès au logement : des "inégalités à tous les étages", dénonce Oxfam France dans un rapport

L’ONG dresse un état des lieux de la crise du logement en France. Elle estime que l’État ne protège pas suffisamment contre les inégalités.

Chiffres à l’appui, Oxfam France alerte ce lundi 4 décembre sur la crise du logement en France et les difficultés rencontrées par les plus précaires pour accéder à des logements décents et à des prix abordables. Ainsi, l’ONG dénonce dans un rapport une "financiarisation du logement dans le pays", et un désengagement des pouvoirs publics sur ces questions, ouvrant ainsi "la voie au secteur privé et aux investisseurs financiers".

Une inflation galopante de l'immobilier

Pourtant, l’inflation est galopante sur le marché immobilier, puisqu’"en vingt ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus bruts des ménages". Premier poste de dépense contrainte des Français, le logement est passé d'une part de 9,5% du revenu brut des ménages en 1960 à 23% aujourd'hui, voire 32% pour les plus modestes, souligne l'association spécialisée dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté.

Et les inégalités face à l’accès au logement sont criantes, souligne Oxfam France, selon qui "les 25 % les plus modestes consacrent deux fois plus de leurs revenus aux dépenses de logement que les 25 % les plus aisés". Par ailleurs, la moitié des logements mis en location par des particuliers est détenue par seulement "3,5 % des ménages" en France.

Devant cette réalité, Oxfam dresse une série de recommandations, comme de "constitutionnaliser le droit au logement" afin qu'il soit élevé au même rang que le droit à la propriété, ou bien de "réguler les acteurs intermédiaires spéculatifs en limitant la possibilité de location de courte durée". Et face à ce qu’elle considère comme une passivité de l’État, Oxfam France préconise notamment de "mettre en place une planification du logement alignée avec la planification écologique" ou de "renforcer MaPrimeRénov’ et réorienter les aides publiques de l’État".