Ce qu'il faut vérifier à la livraison de son logement neuf

359 200 chantiers de nouveaux logements ont été lancés entre mars 2022 et mars 2023. Comme de nombreux Français, vous avez peut-être fait le choix du neuf et après des mois, voire des années d’attente, le grand jour est enfin arrivé : celui de la livraison de votre logement. Après l’avoir vu et imaginé sur des plans, le voici concrètement sorti de terre et prêt à être habité. Vous êtes sans doute fébrile au moment de la visite de livraison, mais attention, votre excitation ne doit pas vous empêcher d’être attentif !