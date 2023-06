Après le compromis, le notaire doit encore des conseils

Le notaire est un officier public incontournable. Vous devez obligatoirement signer certains actes chez le notaire : vente immobilière, pacte successoral, contrat de mariage, acte de notoriété, etc. Il se charge d'authentifier et de conserver les actes pour le compte de ses clients. Attention, le notaire joue également un rôle de conseil juridique. "Il doit fournir une information complète et leur proposer les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré. Le notaire doit être impartial et doit faire passer l'intérêt du client avant son propre intérêt", explique le site service public. Dans l’affaire suivante, la Cour de cassation insiste sur ce point.

Un acheteur se rend compte que le bien qu’il s’est récemment procuré mesure beaucoup moins de mètres carrés que ce qui est noté dans l'acte de vente. Il réclame à son notaire des indemnités pour compenser la perte de surface.

Le professionnel rejette toute idée de responsabilité. Il déclare n'avoir fait qu'authentifier officiellement les indications insérées dans le compromis par le vendeur et l'acheteur avant que ces deux personnes n'aient recours à lui. "Lorsque les deux intéressés ont demandé l'établissement d'un acte de vente authentique, la vente était déjà conclue par leur accord réciproque sur le bien et sur le prix et il n'y avait plus lieu de donner des conseils à ce sujet", assure le notaire qui estime la vente comme "parfaite".