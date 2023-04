Immobilier : la production de crédits (encore) en chute libre en février

Il s'agit d'une baisse importante, après le sursaut enregistré en janvier (15,8 milliards d'euros de nouveaux crédits, contre 15 milliards en décembre 2022), qui s'observe surtout sur un an. En février 2022, 23,8 milliards d'euros de crédits à l'habitat avaient été accordés, un chiffre similaire à celui recensé un mois plus tôt. Soit environ 40% de plus qu'actuellement.

En cause, en grande partie, le coût du crédit. Avec la hausse des taux, emprunter devient de plus en plus cher pour les acheteurs, et le nombre de dossiers retoqués explose en raison du taux d'usure, le taux maximum auquel une banque peut prêter. Et si les prix des biens suivent une tendance à la baisse (-0,5% depuis janvier selon le baromètre de MeilleursAgents publié ce mardi), cela ne suffit pas à compenser l'augmentation des taux. Au bout de la chaîne, le nombre de crédits immobiliers est donc en baisse.