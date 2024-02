Immobilier : découvrez les villes les plus rentables de France pour investir

Après une année 2023 difficile, le marché de l'immobilier semble enfin reprendre quelques couleurs. Certains Français cherchent désormais à acheter un bien pour le louer. SeLoger dévoile ce jeudi une sélection des villes les plus intéressantes pour investir.

Et si vous investissiez dans l'immobilier ? Alors que les taux commencent à baisser et que les prix se stabilisent, certains Français sont désormais à la recherche d'un bien pour le louer. Une opportunité d'investissement qu'il convient de bien travailler en amont. À commencer par la localisation du logement. Ce jeudi 22 février, l'entreprise SeLoger dévoile le classement des "villes les plus intéressantes" pour réaliser un investissement locatif.

Plus de 6% de rentabilité

La médaille d'or revient à Villeneuve-Saint-Georges, dans le sud du Val-de-Marne. "Avec 6,8%, la commune présente une rentabilité brute (avant les charges, ndlr) parmi les plus élevées au sein des villes de plus de 20.000 habitants en France au 1ᵉʳ février 2024", écrit SeLoger. Dans les faits, il est ainsi possible d'y acheter un appartement deux pièces autour de 125.000 euros (hors frais de notaire et éventuellement d'agence), et de le louer un peu plus de 700 euros par mois, selon le site spécialisé. "De plus, le risque de ne pas louer le bien y est très faible", insiste SeLoger. "Dans cette ville, plus de 40% des habitants qui vivent dans un appartement de deux pièces sont en location."

Une rentabilité similaire peut également être obtenue plus au nord, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), avec 6,5%, ou encore à Brest (Finistère), avec 6%. À la pointe de la Bretagne, "les loyers des appartements ont augmenté de 6,5% en 2023", note d'ailleurs SeLoger, alors que les prix de vente, eux, ont diminué de 0,2% sur la même période. Il est ainsi possible d'investir dans un deux pièces pour moins de 100.000 euros (hors frais), tout en le louant pour près de 500 euros.

De grandes métropoles de plus en plus rentables

Pour SeLoger, plusieurs grandes métropoles "deviennent intéressantes" à l'investissement locatif en ce début 2024. Il s'agit par exemple de Bordeaux (Gironde) ou Rennes (Ille-et-Vilaine). Dans ces deux villes de plus de 200.000 habitants, les loyers ont augmenté en 2023, respectivement de 2,1% et 2,9%. Dans le même temps, "les prix à l'achat ont baissé de 6,5% et 4,3%", précise SeLoger. Une baisse des prix qui ne devrait pas durer avec le retour des taux moins élevés ces dernières semaines.

D'autres grandes villes, comme Nantes (Loire-Atlantique) ou Montpellier (Hérault), présentent des caractéristiques similaires. "À Nantes, un T2 de 40 mètres carrés acheté pour 142.440 euros au 1ᵉʳ février 2024 peut générer 560€ de loyer par mois", souligne SeLoger, soit une rentabilité brute estimée à 4,9%. Un peu moins qu'à Montpellier, où le calcul atteint 5,3% pour le même type de logement.