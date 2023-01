Passoires thermiques : quels sont les logements désormais interdits à la location ?

Ils ne sont plus considérés comme "énergétiquement décents". Depuis dimanche 1er janvier, les logements les plus énergivores en France métropolitaine sont interdits à la location. Autrement appelés "passoires énergétiques" ou "thermiques", ces appartements ou maisons mal isolés, qui nécessitent une consommation d'énergie excessive pour permettre un confort de vie raisonnable, ne peuvent plus être loués et les baux ne peuvent plus être renouvelés, conformément à la loi Climat et résilience, votée en 2019 et entrée en vigueur à partir de l'été 2021. On vous explique.