Loyers gelés pour les "passoires thermiques" à partir de mercredi 24 août

Jusqu'à présent, pour pouvoir louer un logement, il devait être considéré comme "décent", autrement dit faire plus de neuf mètres carrés et respecter un critère de performance énergétique minimale. À partir de 2023, ces conditions seront modifiées pour y ajouter un seuil de consommation maximale "de 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an".

Par la suite, le niveau de performance d’un logement décent devra être compris, en métropole, entre les classes A et F, à partir du 1er janvier 2025, entre A et E à compter du 1er janvier 2028. Le but est d'interdire la location des logements dont le bilan énergétique est situé entre D et G à partir de 2034. Un objectif qui semble lointain, mais qui va nécessiter un travail titanesque de remise à niveau des deux millions de "passoires thermiques" en France.