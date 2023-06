Immobilier : avec la hausse des taux, les Français ont perdu 5 m² d'achat en six mois

Les taux continuent de grimper, et la capacité d'achat des ménages poursuit sa baisse. D'après le baromètre de l'immobilier réalisé par MeilleurTaux, à budget équivalent, les Français sont contraints d'acheter des biens de plus en plus petits. Dans les 20 plus grandes villes du pays, "les Français ont perdu en moyenne 5 m² de surface à l'achat depuis janvier 2023", avertit le site de courtier. En cause, la hausse rapide des taux, associée à une relative stabilité des prix de vente.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont analysé la surface d'acquisition potentielle en ce mois de juin 2023, avec une mensualité de 1000 euros, à un taux de 3,4% sur 20 ans. Soit un peu plus de 170.000 euros de capacité d'emprunt. Et le constat est encore plus impressionnant comparativement à un achat réalisé en 2020, à un taux parfois inférieur à 1%. "Aujourd'hui concrètement, les acheteurs peuvent acquérir à remboursement identique un bien d'une superficie 1,6 fois moins grande qu'en 2020, un pouvoir d'achat divisé quasiment par deux", souligne un porte-parole de MeilleurTaux.