Immobilier : doit-on craindre un blocage du marché ?

On entend de-ci de-là que le marché de l’immobilier est actuellement bloqué, est-ce la réalité ?

Le mot de blocage est fort, mais on assiste aujourd’hui à un vrai changement de paradigme. Deux éléments clé : le prix du crédit et le nombre de biens disponibles. Nous étions (professionnels et particuliers) habitués à des taux historiquement bas (1 % en moyenne sur 20 ans en 2021 et début 2022). L’argent pas cher permettait de soutenir le pouvoir d’achat et de compenser la forte hausse des prix. Mais depuis février 2022, la courbe des taux s’est complétement inversée et le crédit coûte beaucoup plus cher. Ainsi, en 18 mois, les taux sont passés de 1 % à 4 %... Les Français ont perdu 25 % de capacité d’emprunt et donc d’achat. Habituellement, lorsque les taux montent, les prix finissent par baisser et ainsi à redonner du pouvoir d’achat, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Ce qui nous amène au deuxième élément : si les prix de l’immobilier tardent à baisser, c’est en raison du nombre de biens disponibles qui est insuffisant. Avec la crise sanitaire, l’augmentation du coût des matériaux et le faible niveau de construction de nouveaux logements, l’offre de biens est insuffisante pour répondre aux besoins des ménages en augmentation permanente. Si vous proposez moins de biens que de demandes, vous soutenez le prix de l’immobilier.

On se retrouve donc avec un coût du crédit qui exclut des ménages de l’achat, mais tout en ayant toujours une offre insuffisante pour ceux qui peuvent acheter et cela crée une forte tension.

Il semble que la situation soit difficile aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs ?

Oui. Les acheteurs souffrent d’une perte de capacité d’emprunt et donc d’achat, ils peinent également à obtenir un crédit. Ils espèrent aussi que les prix baissent donc sont plus attentistes. Côté vendeurs, la peur de vendre moins bien ou moins facilement et les difficultés pour accéder au financement pour racheter un nouveau bien, tout en payant beaucoup plus cher leur crédit, sont de bonnes raisons d’attendre des jours meilleurs également.

Comment peut-on expliquer cette situation ?

Tous les éléments semblent contre nous, particuliers comme professionnels. Les conditions de crédit ont fortement changé, les taux sont revenus au niveau de 2013, les banques ont moins de marge de manœuvre et moins d’incitation à prêter, le secteur de la promotion immobilière est à la peine en raison d’un niveau de foncier insuffisant, dont le prix est en hausse comme les matériaux, tout comme la construction de maisons individuelles et la réglementation en faveur de l’environnement, bien que nécessaire, intervient au plus mauvais moment alors même que le marché traverse une tempête, amplifiant ainsi les difficultés…

Il y a donc un contexte très anxiogène qui ne donne pas forcément envie aux potentiels acheteurs ou vendeurs de se lancer. Il faut aussi que l’on change notre façon de voir l’immobilier. On a pris la mauvaise habitude de vouloir avoir de la plus-value avec sa résidence principale alors que le premier usage est d’avoir un toit, de protéger sa famille, tout en ne jetant pas l’argent pas les fenêtres… Il nous faut nous adapter et réapprendre. Mais pour cela, nous avons besoin de revenir à une période plus sereine et qui redonne du pouvoir d’achat aux ménages.