Immeuble insalubre : l’expropriation ne rapporte rien au propriétaire

Les expropriations se font souvent dans la douleur. Cette procédure permet à une personne publique (état, collectivités territoriales, etc.) de contraindre un particulier ou une personne morale à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. La collectivité doit se servir de ce terrain pour réaliser un ouvrage public (équipements sociaux, réseaux d'assainissement, etc.), sans quoi elle autorise son ancien propriétaire à le récupérer.

Or, la Cour de cassation assurait le mois dernier qu’un exproprié n’a pas toujours le droit à sa rétrocession, même si son ancien terrain n’a pas servi à l’opération prévue. La plus haute juridiction française affirme, dans un nouvel arrêt, que le propriétaire d’un immeuble insalubre ne peut pas s’attendre à le vendre à la collectivité locale pour un bon prix.

Pour déterminer la valeur d'un terrain promis à la construction, les collectivités expropriantes utilisent la méthode de la "récupération foncière". Elle consiste à envisager le prix de revente espéré et à déduire toutes les dépenses à faire entre-temps (travaux, frais financiers, honoraires, marges des intervenants). Or, s’il s’agit d’un immeuble insalubre, la justice écarte ce calcul et exclut que l'exproprié perçoive le prix du terrain revendu à bâtir, diminué des frais divers et des coûts de viabilisation. Les juges réservent le bénéfice de la plus-value à la collectivité ou à l'aménageur et non au propriétaire dépossédé.