Immobilier : l’encadrement des loyers entre en vigueur à Bordeaux

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a publié le 22 juin l'arrêté fixant les loyers médians, qui permettent ainsi à la ville de mettre en œuvre ce dispositif. "Le couperet tombe le 15 juillet, car on sait que c'est une période propice à la recherche de petits logements et logements étudiants. Or, les studios et T1 sont les plus concernés par l'envolée des loyers", a précisé le maire.

Appliqué à Paris depuis 2015, avec une interruption contrainte par la justice en 2018-2019, l'encadrement des loyers s'est depuis étendu à d'autres villes : Lille, Lyon, Villeurbanne, les intercommunalités de Seine-Saint-Denis Plaine Commune (autour de la ville de Saint-Denis), Est Ensemble (entre Montreuil et Bobigny), et Montpellier à partir du 1er juillet.